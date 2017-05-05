أبدى الكاتب «عبد الكريم الزامل» غضبه عقب المبارة الختامية التى جمعت بين فريقي الهلال والنصر، بنتيجة 5 أهداف للهلال مقابل هدف وحيد للنصر.
وقال الزامل عبر حسابه على تويتر عبر عدة تغريدات، «للمصلحة العامة أتمنى من رئيس النصر يتخذ القرار ويرسل الليلة استقالته من القاهرة. ماحدث للنصر مؤامرة، سلمت النصر وجماهيره لقمة سائغة للهلال.
وتابع «أين أمين عام نادي النصر في ظل غياب الرئيس وعدم وجود نائب للرئيس.. النجار بيلحق على أيش ولا أيش..!حرام ماتفعلوه بالنصر..!».وفق “صدى”.
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