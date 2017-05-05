أقدم شخص ثلاثيني على إصابة أفراد من القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بسكين، فجر اليوم الجمعة، وذلك خلال محاولتهم التأكد من وضعه بعد الاشتباه فيه.
وقال الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن الحرم الرائد سامح السلمي، إنه من خلال المراقبة التلفزيونية بغرفة العمليات، لاحظ رجال الأمن شخصاً في العقد الثالث من العمر يتجول في سطح الحرم أثناء الصلاة.
وأوضح أنه عند توجه أفراد من القوة إلى موقع الشخص للتأكد من وضعه بدأ في مقاومتهم مستخدماً سكيناً صغيرة كانت بحوزته، وألحق ببعضهم إصابات بسيطة، قبل أن تتم السيطرة عليه، مشيراً إلى أنه اتضح أن الشخص في الثلاثين من عمره ويعاني اعتلالات نفسية.وفق “أخبار 24”.
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