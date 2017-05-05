أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المطلوب مطيع الصيعري نُحر على يد رفاقه من عناصر خلية الحرازات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش”، قبل نحو شهرين وأسبوع من مقتل أخيه “طايع” والذي قُتل خلال مداهمة خلية حي الياسمين بالرياض.
وفي يناير الماضي، داهمت قوات الأمن منزلاً بحي الياسمين بالرياض للقبض على خلية إرهابية تتخذه وكراً لها، حيث كان المطلوب “طايع الصيعري” أحد عناصر الخلية، وتم قتله أثناء محاولته الهرب من رجال الأمن.
وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أن نتائج التحقيقات والفحوص الفنية بعد رفع الآثار من مواقع خلية حي الحرازات الإرهابية بجدة، أظهرت أن المطلوب مطيع الصيعري (شقيق طايع) تم قتله نحراً على يد أحد عناصر الخلية بسبب شكهم في أنه ينوي تسليم نفسه للجهات الأمنية.
وأشار اللواء التركي، بحسب “العربية.نت”، إلى أن التحقيقات الجارية لم تثبت حتى الآن مشاركة عناصر أجنبية في قتل “مطيع”.
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