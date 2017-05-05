ينتظر أن يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل توصية تدعو صندوق التنمية العقاري لدراسة أوضاع الذين حصلوا على موافقات من الصندوق بالحصول على قروض ولم يستلموها، لتحويلها لمستفيدين آخرين في قائمة الانتظار.
يأتي ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري، إذ طالبت اللجنة بتطوير نظام الصندوق وتحويله إلى مؤسسة تمويلية، يمكنها تقديم أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة.
ويناقش الشورى أيضاً خلال الأسبوع المقبل عدداً من الموضوعات المدرجة على طاولته، منها مطالبة “الخطوط السعودية” بتكليف مؤسسة استشارية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة الشركة وتطوير خدماتها التشغيلية الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
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