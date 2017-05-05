انخفضت تحويلات المقيمين في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، إلى 36.1 مليار ريال، وذلك مقابل 37.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فقد انخفضت تحويلات المقيمين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2% لتبلغ 12.8 مليار ريال مقارنة بـ13 ملياراً لنفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 5% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 12.6 مليار، وذلك مقابل 12 ملياراً تم تحويلها خلال يناير من العام الماضي 2016.
أظهر تقرير “ساما” انخفاض تحويلات السعوديين للخارج خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 13.5 مليار ريال، مقابل 16.8 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة انخفاض تبلغ 19.6%.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج