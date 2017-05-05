كشف المشرف العام على مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز للمصليات المتنقلة والعمل الخيري الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحسينان، أن الأمير الراحل وجَّه قبل ثلاثة أيام من وفاته الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بتجهيز مشروع إفطار الصائمين في الحرم المكي.
وأوضح أن المشروع يتضمن توزيع سبعة آلاف وجبة متميزة يومياً بما مجموعه 210 آلاف وجبة طوال الشهر الفضيل وذلك بالمسجد الحرام فقط، فضلاً عن الوجبات التي يتم توزيعها في مساجد كُدّي والرصيفة وأخرى داخل حدود الحرم المكي ومساجد في الرياض وجدة.
وأشار الحسينان إلى أن الأمير مشعل –رحمه الله- كانت له الكثير من الأعمال الخيرية، مثل مشروع المصليات المتنقلة، الذي استفاد منه الكثير من المسلمين في المملكة والكويت وقطر وإندونيسيا وماليزيا ودول إفريقية عدة، فضلاً عن مشاركة المشروع في موسم الحج حيث كان يستفيد منه مئات الآلاف من الحجاج.
وأضاف وفقاً لـ”عكاظ”، أن الراحل كان له مشروع لإتاحة فرصة الحج لمن لم يسبق له الحج، ويدعم دورات تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى دعم برامج تقديم المواد الغذائية للفقراء والمحتاجين والأيتام.
وتابع أن الفقيد بنى عديدا من الجوامع والمستشفيات، وكان يدعم مكائن غسيل الكلى في المستشفيات، وكانت له مئات من خطابات الشفاعات للمحتاجين للخدمات الطبية في المستشفيات داخل المملكة وخارجها.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أول أمس الأربعاء وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز، حيث أُقيمت الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة ووُري جثمانه الثرى بمقبرة العدل أمس الخميس.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج