سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان زيارته للمملكة خلال الشهر الجاري لتكون وجهته الخارجية الأولى، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الزيارات الأولى لرؤساء أمريكا عقب تنصيبهم رسمياً، كون وجهته الأولى كانت لدولة في المنطقة العربية.
واحتلت كندا والمكسيك قائمة الدول الأكثر وجهة لرؤساء أمريكا؛ حيث زار الأولى 5 رؤساء هم “ليندن بي جونسون وجون إف كيندي وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وباراك أوباما”، فيما زار الثانية 3 رؤساء هم “رونالد ريغن وجيرالد فورد وجورج بوش الابن”.
وشملت قائمة الدول التي زارها رؤساء أمريكا عقب تنصيبهم أيضاً دولة بنما التي زارها كل من الرئيس وورن هاردينج والرئيس ويليام هاورد تافت والرئيس ثيودور روزفلت، إلى جانب المملكة المتحدة؛ حيث زارها وودرو ويلسون وجيمي كارتر وفرانكلين دي روزفلت.
فيما كانت بلجيكا وجهة الرئيسين ريتشارد نيكسون وهاري إس ترومان، وجمهورية كوريا وجهة الرئيسين دوايت آيزنهاور وكالفن كوليج، ودولة الهندوراس وجهة الرئيس هيربرت سي هوبر.
جدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أمس (الخميس) أن الرئيس دونالد ترامب سيغادر نهاية شهر مايو الجاري الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له٬ متوجهاً إلى السعودية٬ ثم سيزور بعدها إسرائيل ليتجه إثرها إلى الفاتيكان.وفق “أخبار 24”.
أولى زيارات رؤساء أميركاhttps://t.co/hFV3Guhkh2 pic.twitter.com/a45QUa4FJ4
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