كشف عضو في مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان عبدالرحمن السماري عن مفاوضات تجريها وزارة الإسكان مع وزارة الداخلية لربط نظامي “إيجار” بـ”شموس” وتطبيقه خلال الشهرين المقبلين.
وبيّن السماري خلال ورشة عمل نظمت بغرفة الشرقية أمس الخميس وفقاً لـ”عكاظ”، أن التطبيق سيتم إدراجه بعد شهرين على عقود الإيجار السكني فقط دون تطبيقه على القطاع التجاري حالياً، لافتاً إلى أن الوزارة لن تفرض على أصحاب العقود التقليدية السارية التسجيل في المرحلة الأولى؛ كونهم سيقبلون على ذلك بأنفسهم للاستفادة من المميزات المقدمة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن قرار سعودة مكاتب الإيجار لن يتيح العمل بالمكاتب سوى للسعوديين، موضحاً أن التسجيل ببرنامج “إيجار” يقتصر على المواطنين، إلى جانب إمكانية إضافة الوسيط العقاري لعدد المستخدمين السعوديين الذين يعملون معه بالمكتب المشترك، نافياً في الوقت نفسه وجود أي آلية تتيح لوزارة الإسكان التدخل لإثناء أصحاب الوحدات العقارية عن زيادة أسعار الإيجارات.
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