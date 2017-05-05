قال وزير الخارجية عادل الجبير، أمس (الخميس)، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة تاريخية بكل المقاييس.
وأوضح الجبير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن جهود ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ملف العلاقات أثمرت عن أول زيارة بالتاريخ لرئيس أمريكي لبلد إسلامي وهو السعودية، مرحبًا في الوقت نفسه بالرئيس ترامب.
وكتب في تغريدة له: “جهد جبار لولي ولي العهد بتوليه لملف العلاقات أثمر عن أول زيارة بالتاريخ لرئيس أمريكي لدولة إسلامية.. شكراً محمد بن سلمان ومرحبا بالرئيس ترامب”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر نقلاً عن الجبير أن زيارة ترامب للمملكة ستشمل قمة ثنائية، وقمة مع مجلس التعاون الخليجي ولقاء مع زعماء عرب ومسلمين.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس أنه سيقوم بأول زيارة خارجية له يبدأها بالسعودية في الـ23 من مايو الجاري، ثم يزور إسرائيل ثم روما.وفق “أخبار 24”.
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