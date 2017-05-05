أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء معهد جديد للأبحاث الطبية؛ لحل كل المشكلات الطبية الموجودة بالمملكة، لافتاً إلى إحداث تغييرات جذرية في القطاعين الصحي والطبي من بينها تحديث كل الأنظمة والتشريعات.
وبيّن الربيعة خلال لقاء جَمعه مع نحو 100 مبتعث في أمريكا تحت شعار “بوسطن الصحي الأول”، أن الوزارة تقوم حالياً بتحديد السياسات واللوائح التي تنظم عمل المعهد الجديد للأبحاث الطبية تمهيداً للإعلان عنه قريباً، موضحاً أن هناك ورشة عمل ستعقد خلال أيام؛ لمناقشة التغييرات التي ستحدث في المجال الصحي بالمملكة.
ولفت الدكتور الربيعة، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الوزارة تشهد حالياً تحديثاً شاملاً لأنظمتها وسياساتها وتشريعاتها ولوائحها، مبيناً أن هناك تركيزاً كبيراً على تطوير قطاع التمريض خلال الفترة المقبلة؛ لوجود نقص كبير للكوادر في هذا المجال.
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