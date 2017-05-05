ذكرت مصادر بمجلس الشورى أن المجلس سيصوت في جلساته المقبلة على مقترح بتحويل سن التقاعد المعمول به حالياً من الأبراج القمرية إلى الشمسية؛ لتجاوز فارق الأيام في السنة القمرية عن السنة الشمسية.
وبيّن عضو مجلس الشورى ومُقدم المُقترح الدكتور فهد بن جمعة وفقاً لـ”سبق”، أن مقترحه سيقوم بحماية الموظف بإطالة سنة تقاعده إلى 60 سنة بدلاً من 58 عاماً، ومؤسسة التقاعد من العجز المالي في الاحتياطي، موضحاً أن عدد أيام السنة الشمسية تساوي 365 يوماً بينما القمرية 354 يوماً، وهو ما سيخلف فارقًا بواقع 21 شهراً أي قرابة عامين.
ولفت إلى أن المجلس أجّل التصويت على المشروع الأسبوع الماضي؛ بسبب كثرة التوصيات التي عرضت خلال تلك الجلسة، متوقعاً أن يجرى التصويت على المقترح في جلسة الأسبوع بعد المقبل.
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