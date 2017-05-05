لأهمية التفاعل في حضور اللقاءات الألكترونية شارك تعليم الخرج ممثلاً في شعبة الصفوف الأولية لقاء عن بعد عبر برنامج لقاء الالكتوني بعنوان [صياغة الأسئلة لمعلم الصفوف الأولية] تم حضور مشرفات شعبة الصفوف الأولية اللقاء والذي تم تنفيذه هذا اليوم الخميس 8/ 8 /1438هـ وقد كانت جميع أوراق العمل المقدمة ثرية وفاعلة .
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لقاء الكتروني عن بعد [صياغة الأسئلة لمعلم الصفوف الأولية ]
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