فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره النصر، مساء امس (الخميس)، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري “جميل” للمحترفين.
وأنهى الهلال الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثة أهداف، أحرزها نواف العابد في د.28، وعمر خربين في د.45، وكارلوس إدواردو في 46، فيما قلص الفارق محترف النصر مارين توماسوف بهدف في د.42.
وفي الشوط الثاني، عزز مهاجم الهلال السوري عمر خربين، فوز فريقه بهدفين في د. 67 و71، وسط سيطرة كاملة على لاعبي النصر، لينهي الموسم بطلاً لدوري جميل بـ 66 نقطة.
وفق “أخبار 24”.
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