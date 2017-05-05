شهدت مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض فوضى عارمة، وذلك بعدما تم السماح للجماهير الهلالية بالدخول إلى مدرجات غريمهم التقليدي النصر، بحسب ما قالته مصادر.
وأكد نائب رئيس مجلس جمهور النصر فهد الشاطري أن جماهير الهلال اقتحموا مدرجات جماهير النصر، دون أي تجاوب من قبل المنظمين، مؤكدا أنه أمر مخجل بالنسبة للتنظيم، وكذلك بالنسبة لجمهور الهلال.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور قوات الأمن وهي تحاول تجاوز الموقف، كما أظهرت خروج بعض الجماهير النصراوية من المدرجات المخصصة لهم، وذلك بعد دخول نظرائهم الهلاليين لمدرجاتهم وقلة أعدادهم.
يشار إلى أنه امس (الخميس) سيتم إسدال الستار على منافسات دوري جميل للمحترفين لكرة القدم بإقامة ست مواجهات حاسمة ستكون في التوقيت ذاته، الهلال للتتويج والنصر لمقعد آسيوي والفتح والقادسية والباطن لطوق النجاة من الهبوط.
وفق “أخبار 24”.
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