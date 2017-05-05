وارت جموع حاشدة في مقبرة العدل مساء اليوم (الخميس) جثمان الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، بعدما أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة صلاة الميت عليه بعد صلاة العشاء.
وشارك في تشييع الجثمان إلى مقبرة العدل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب وزير الداخلية السابق أحمد بن عبدالعزيز.
كما شارك أيضا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وجمع من الأمراء والمسؤولين والمواطنين.
وصول سمو ولي ولي العهد الى مقبرة العدل في مكة#مكة #مشعل_بن_عبدالعزيز_آل_سعود#مشعل_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/mCn55seZPY
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