قال مختص في أخبار الطقس والظواهر المناخية إن البيانات المناخية العالمية والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة، تشير إلى حالة عدم استقرار جوية على أجزاء من المملكة وهطول أمطار غزيرة على منطقتي الغربية والجنوبية وأجزاء من الوسطى الأسبوع المقبل.
وتوقع المختص زياد الجهني هطول أمطار غزيرة وحبات البرد لعدة أيام مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الغربية والجنوبية الغربية والوسطى وغربها بمشيئة الله.
وأضاف الجهني وفقاً لـ “سبق”، أنه يتوقع أن تبدأ الحالة الممطرة المرتقبة منتصف الأسبوع المقبل، وتكون غزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان ونجران وما بينها من مدن ومحافظات وتمتد لتشمل بيشة وتربة ورنية حتى عفيف وغرب الوسطى عامة.
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