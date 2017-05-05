كشف مركز الملك عبدالله للحوار الوطني, أن 63 % من المسنين يتعرضون لمضايقات مالية، و19 % منهم يتعرضون للإيذاء البدني، بينما 81 % يرون أن خدمة المسن في المجتمع تتم بالاعتماد على العمالة.
جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه المركز حول العنف ضد المسنين، مبيناً أن 62 % من الجمعيات ومؤسسات المجتمع تهمش المسن وتتجاهل خبرته، بينما رأى 44 % أن المسن يتعرض للإيذاء النفسي، وفقاً لـ “عكاظ”.
وذكر الاستطلاع أن 81 % يرون أن خدمة المسن في المجتمع تتم بالاعتماد على العمالة، مشيراً إلى أن 36 % يعتقدون أن المسن لا يُشارك في الأمور الأسرية، و16 % أقروا بإبعاد المسن عن المناسبات الاجتماعية، و48 % من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المحيطين بالمسن يشعرون بالاستياء من شكواه وتذمره.
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