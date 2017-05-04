رصد تقرير نشره موقع “أرقام” الشركات التي كان يرأسها الأمير مشعل بن عبدالعزيز والمدرجة في سوق الأسهم السعودي.
وأظهر التقرير ترؤس الأمير مشعل لشركتي “أسمنت ينبع” و”أسمنت المدينة”، وبلغت نسبة ملكيته في أسمنت المدينة أكثر من 12 مليون سهم، وما يقارب 3.4 مليون سهم في شركة أسمنت ينبع.
يُذكر أن الديوان الملكي أعلن أمس الأربعاء وفاة الأمير مشعل، وأن الصلاة عليه ستكون في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم الخميس بعد صلاة العشاء.
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