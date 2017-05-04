قامت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس) بالتشهير بمواطن يعمل محاسبا قانونيا إثر إدانته من محكمة استئناف الرياض والحكم بشطبه من سجل المحاسبين القانونيين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المواطن عيد بن حامد بن معيوف المسعودي الشمري صدر بحقه حكم إدانة بعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية.
وأضافت أن العقوبة الموقعة عليه من قبل المحكمة تقضي بشطبه من سجل المحاسبين القانونيين.وفق “أخبار 24”.
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