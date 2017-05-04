أعلنت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي عن إحباط تهريب كمية كبيرة من الثعابين الحية إلى الرياض.
وأوضحت إدارة التأمين بالمطار الدولي أنه تم ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الثعابين الحية إلى الرياض على متن رحلة للخطوط الجوية السعودية.
وأضافت أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب تم العثور على الثعابين مخبأة داخل 7 أجولة بيضاء صغيرة الحجم، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الراكب.وفق “أخبار 24”.
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