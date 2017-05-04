أعلن تركي التركي نجل حميدان التركي المعتقل السعودي في أمريكا أن اللجنة القضائية الأمريكية الخاصة التي شُكلت للنظر في الإفراج عن والده رفضت الإفراج المشروط عنه.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الخميس) قال فيها: “الحمد لله على كل حال رُفض الإفراج المشروط لوالدي وسيتم إعادة النظر بعد سنة #alturkiparole ،، اللهم ارزق والدي الصبر”.
يُذكر أن لجنة الإفراج المشروط عقدت جلستها في ولاية كولورادو الأمريكية منتصف الأسبوع الجاري للنظر في قضية حميدان التركي المسجون منذ عام 2005، بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية، لتقرر في نهاية الجلسة التأجيل لمدة يومين، وتقرر اليوم في قرارها النهائي رفض الإفراج المشروط، وإعادة النظر فيها بعد سنة من الآن.وفق “أخبار 24”.
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