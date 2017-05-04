أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بياناً مساء اليوم (الخميس) تعقيباً على واقعة الطعن التي تعرض لها طبيب سعودي بمستشفى الملك فهد، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأوضحت المديرية في تفاصيل الواقعة: “أن الجهات الأمنية قد ألقت القبض على احد مرافقي المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في تمام الساعة 2 ظهراً لليوم الخميس الموافق 08/ 08 / 1438هـ إثر إقدامه على طعن طبيب سعودي بآلة حادة مما تسبب في حدوث نزيف ليده اليمنى، وتم نقل الطبيب على الفور إلى طوارئ المستشفى لإيقاف النزيف ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة”.
وأضافت أن الجهات الأمنية تباشر التحقيق مع المعتدي لمعرفة أسباب اعتدائه على الطبيب المعالج، مُدينة الاعتداء الذي تعرض له الطبيب، ومشددة على متابعتها لمجرى القضية حتى يتم إيقاع العقوبة على المعتدي، ومؤكدة أن الاعتداء على الممارسين الصحيين خط أحمر.وفق “أخبار 24”.
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