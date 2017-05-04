ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى توجيهات عليا، بدراسة الولاية على الأبناء في ظل العنف والظلم الذي يتعرض له كثير من الأبناء، ووضع إستراتيجية ورؤية مستقبلية قضائية للضوابط الشرعية لمفهوم الظلم والعنف.
وتضمنت التوجيهات، وفقاً لـ”عكاظ”، أن يعمل مجلس القضاء على إلزام التفتيش القضائي بمتابعة الأسباب والمستندات التي تذكر من قبل القضاة في قضايا الحضانة والولاية، والتحقق من الأحوال النفسية والاجتماعية للمحضون، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الاطمئنان عليه.
وتلزم التوجيهات المجلس بإعداد نشرة توعوية بمشاركة قضاة وباحثين اجتماعيين ونفسيين حول المعلومات الشرعية والاجتماعية والنفسية عن الولاية، والأحكام الفقهية الإسلامية والرؤى الإيجابية والاجتماعية والنفسية للعلاقة الأسرية المستقرة، فضلاً عن إلزامه بدراسة أسباب العنف الأسري والخصومات القضائية التي تنشأ بسببه.
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