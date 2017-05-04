أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني، مستودعاً للملابس بمحافظة الخرج لمخالفة اشتراطات السلامة، فيما أشعرت 8 مستودعات أخرى ذات أنشطة مختلفة.
وبينت المديرية العامة عبر حسابها على “توتير” إلى قيام الدفاع المدني بالخرج بإغلاق مستودع الملابس المخالف لتعليمات واشتراطات السلامة.
يشار إلى أن دوريات السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج تقوم بجولات متفرقة بهدف الوقوف والتأكد من مدى توفر متطلبات السلامة الوقائية وذلك تحقيقًا للسلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
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