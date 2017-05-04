أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1754 مواطناً ومواطنة من المتقدمين للوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ودعتهم لمراجعة فروع الوزارة لاستكمال إجراءت ترشيحهم في الفترة من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 22 شعبان 1438هـ.
وأكدت الوزارة على المعلنة أسماؤهم بضرورة اصطحاب الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية الخارجية ونسخة من كشف الدرجات ومفاتيح المعدل.
كما دعت الخدمة المدنية المدعوين لاصطحاب ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية، مبينة أن الأفضلية ستكون لغير التربويين ثم التربويين، بناء على عناصر المفاضلة، وفي حال تساوي نقاط المتقدمين والمتقدمات تكون الأفضلية لتاريخ التخرج الأقدم، وإلا فالأولوية للأكبر سناً.وفق “أخبار 24”.
وبين إعلان الوزارة، أن من لم يحضر في الوقت المحدد، فإن ذلك يعتبر عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف، مضيفة أن عدد الوظائف المتبقية يبلغ 129 وظيفة للرجال و11 وظيفة للنساء.
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