ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة بيش التابعة لمنطقة جازان ألقت القبض على وافد يمني يعمل في أحد مطاعم المحافظة، وذلك بعد مجاهرته بولائه لجماعة الحوثي.
وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق” أن الاتهامات التي وجهت للوافد تضمنت إعلانه تأييد جماعة الحوثي، وتفاخره بما وصفة بـ”محاولات التقدم” التي تقوم بها المليشيات على أرض المعركة.
وأشارت إلى أنه بعد تفتيش الجهات الأمنية لمنزل الوافد، تم ضبط ما يزيد عن 50 ألف ريال، فتم تحرير محضر بذلك وتسليم المتهم للجهات المختصة.
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