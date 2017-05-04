📚📕طلاب وطالبات تعليم الخرج يتوجون بجائزة قياس للتميز في موسمها الخامس بعد فوز ثلاثة من طلبتها بالجائزة وهم :
الطالب: محمد حافظ حسن محمد من ثانوية الأمير سلمان بن محمد بالدلم
الطالبة: مجد عبدالرحمن بن عبدالله بن خنين من الثانوية الخامسة بالدلم
الطالبة : أثير محمد عبدالله الشريف من الثانوية الأولى. لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم
وبارك سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار من خلال حسابه بتوتير للطلبة الفائزين بهذه الجائزة وهنئ تعليم الخرج على تفوق طلابه وطالباته
من جانبه أعرب مدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي عن سعادته بهذا الفوز الذي حققه تعليم الخرج وأضاف أن الجائزة تعبر عن التقدير للطلاب والطالبات وتحفزهم على البذل والجد والاجتهاد .
وقالت المساعدة التعليمية الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني أن جائزة قياس بحد ذاتها تعزز ثقافة التميز وتشجع التنافس بين الطالبات وتبرز المتميز محليا وعالميا مما يجعل له أثر في انتشار التميز في مناحي الحياة ويحدث حراك تنافسيا معرفيا في ظل التحول الوطني .
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