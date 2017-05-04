“العقاري”: ربط الدعم السكني بالدخل الشهري.. وصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة لمن يقل دخلهم عن 14 ألفاً

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