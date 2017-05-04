يسدل الستار الليلة عن منافسات دوري جميل للمحترفين لكرة القدم بإقامة ست مواجهات حاسمة ستكون في التوقيت ذاته، الهلال للتتويج والنصر لمقعد آسيوي والفتح والقادسية والباطن لطوق النجاة من الهبوط.
وتفصيلاً، ستكشف هذه الجولة كل خبايا الدوري حيث ستشهد تتويج الهلال بدرع الدوري في مباراته أمام جاره النصر وأيضًا سنعرف هوية الفريق المرافق للوحدة إلى دوري المظاليم ومن سيلعب في الملحق إلى جانبه ستتضح الرؤية بالنسبة للفريق الذي سيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
القادسية × الوحدة
ينزل الوحدة أول المغادرين دوري جميل ضيفًا على القادسية في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في مباراة مصيرية بالنسبة لأصحاب الضيافة.
يدخل القادسية اللقاء تحت شعار لا بديل إلا الفوز إذا ما أراد البقاء في دوري المحترفين لأنها النتيجة الوحيدة التي ستبقي الفريق في مأمن بعيدًا عن الحسابات المعقدة بالنسبة لشبح الهبوط.
فيما ستكون مباراة تحصيل حاصل للوحدة الذي سيحاول اقتناص فوز معنوي يعيد له شيئًا من كبريائه المفقود هذا الموسم.
الفيصلي ×الباطن
هي مباراة مصيرية للضيوف على أرضية ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.
يحتاج الباطن إلى النقاط الثلاث ولا شيء غيرها إذا أراد البقاء في دوري الكبار موسمًا ثانيًا بغض النظر عن بقية النتائج.
أما أي نتيجة أخرى ربما تلقي به خارج دوري جميل خصوصًا في حال انقاد للخسارة أما في حال التعادل سيلعب في الملحق مع ثالث دوري الدرجة الأولى.
أما أصحاب الضيافة فقد ضمنوا البقاء منذ الجولة الماضية لكن ذلك لا يشفع لهم إذ إنهم مطالبون أمام جماهيرهم بتقديم مباراة جيدة وخطف النقاط الثلاث لإثبات للجميع أنهم مكانهم الطبيعي بين الكبار لذا سيلعبون بعيدًا عن الضغوط على عكس الضيف.
الخليج ×الرائد
لا ينطبق حال الفرق المهددة بالهبوط عن حال الخليج الذي لا يملك أمره بيده إذ يحتاج إلى شبه معجزة كروية للبقاء في دوري جميل إذ لن يكفيه الفوز بل عليه أن ينتظر باقي نتائج الفرق المهددة بالهبوط لمعرفة مصيره إما البقاء وإما خوض الملحق.
في المقابل يسعى الضيوف إلى تحقيق الفوز لخطف المركز الخامس وأيضًا لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية حتى يثبت لجماهيره أنها مجرد كبوة فارس .
الفتح × الاتحاد
يتطلع أصحاب الأرض إلى حصد النقاط الثلاث أو على أقل تقدير التعادل لحسم أمر بقائهم في دوري جميل موسم آخر وأيضًا لمواصلة صحوتهم وتحقيق نتائج إيجابية لكي يؤكد لمحبيهم أن هذا الموسم للنسيان لا يعكس قوة وسمعة الفريق .
أما في حال سارت الأمور غير ما يشتهيه عشاق الفتح وتعثر الفريق فهنا عليهم انتظار نتائج الفرق الأخرى.
في حين يبحث الاتحاد عن العودة بنقاط اللقاء من أجل خطف مركز الوصافة في حال تعثر النصر والأهلي .
الأهلي × التعاون
يسعى الأهلي للظفر بالنقاط الثلاث لحسم المركز الثاني وبطاقة الترشح إلى الآسيوية في تعثر منافسه إلى جانب أنه يريد مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل إسعاد جماهيره غير الراضية عن أداء ونتائج الفريق.
في المقابل يطمح التعاون لتحقيق الفوز لحسم المركز الخامس في حال تعثر ابن مدينته الرائد وأيضًا لمواصلة سلسلة انتصاراته ووصوله إلى الفوز العاشر هذا الموسم .
الهلال × النصر
يدخل الفريقان اللقاء في طموحات مختلفة فالهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق رقم قياسي بعدد الانتصارات والنقاط في الموسم ولتأكيد تفوقه على غريمه التقليدي بعدد مرات الفوز في دوري جميل إلى جانب أنه يريد أن يزيد من إسعاد جماهيره في ليلة التتويج بهزيمة منافسه.
أما النصر يريد إفشال فرحة عدوه اللدود بالتتويج باللقب الثالث في دوري المحترفين وذلك بإلحاق الهزيمة الثالثة به هذا الموسم والتي لم يتذوقها منذ الجولة السابعة إلى جانب ذلك أنه يريد المحافظة على مركز الوصافة من أجل حجز مقعد له في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل .وفق “سبق”.
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