قال محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك العائد بعد نهاية إعارته لاتحاد جدة السعودى، إنه يتمنى الاستمرار فى السعودية بعد تأقلمه على الأجواء هناك.
وأضاف كهربا فى أول تصريحات له بعد العودة والتواجد اليوم فى استاد بتروسبورت، عن سعادته بالترحيب الذى قوبل به اليوم من مجلس إدارة الزمالك خاصة بعد دعم المجلس له خلال فترة الإعارة.
كما قال كهربا: إنه كان يتمنى تحقيق الزمالك للفوز اليوم فى مواجهة الاسماعيلى إلا أنه أكد أن القادم سيكون أفضل للزمالك خاصة لامتلاكه العديد من العناصر المميزة قائلا: “بتمنى الخير للزمالك فى اللى جاى وتحقيق البطولات لإسعاد الجمهور”.وفق “اليوم السابع”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج