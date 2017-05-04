أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، امس (الأربعاء)، أن حفل تتويج نادي الهلال بطلاً لدوري جميل سيتم يوم غدٍ (الخميس) عقب مباراته مع نادي النصر على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض.
يشار إلى أن إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت احتمال تعرض مباراة التتويج للتأجيل وألا تقام في موعدها المقرر، وذلك على ضوء وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز، وهو ما نفاه تأكيد الرابطة على الموعد.وفق “أخبار 24”.
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