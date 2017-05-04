قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع إن استخدام عبارة “جايك من طرف فلان” عند التقديم للوظائف أو لتسهيل المعاملات أمر غير جائز.
وأضاف المنيع وفقا لـ”مكة”، أن تقديم أحد على آخر لا يجوز إلا بالحق، وأن الأمر يعود للشخص الذي بيده الوظيفة أو المعاملة كونه ظلَم وقدم شخصاً على آخر بدون وجه حق.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” كانت قد توعدت في وقت سابق الوزراء والمسؤولين الحكوميين بالتحقيق معهم في حالة وجود شبهة فساد حول توظيفهم لأقاربهم.
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