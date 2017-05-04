كشفت السفارة الهندية بالرياض أن عدد أفراد الجالية الهندية المخالفين الذين استفادوا من المهلة التي منحتها السلطات بالمملكة ضمن حملة “وطن بلا مخالف” بلغ 20 ألفاً و321 فرداً.
وأوضح مستشار الجالية الهندية بالسفارة الهندية لدى المملكة أنيل نوتيال، وفقاً لـ”عكاظ”، أن السلطات السعودية فتحت مركزاً خاصاً لاستقبال أفراد الجالية الهندية المخالفين الراغبين في الاستفادة من المهلة.
وأضاف أن السفارة الهندية اضطرت لنصب الخيام داخل مقرها في الرياض والاستعانة بمتطوعين للمساعدة في معالجة أوضاع العائلات الهندية المخالفة الراغبة في الاستفادة من المهلة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج