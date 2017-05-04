ذكرت مصادر أن نحو 150 من المشاغل النسائية التي تقدم خدمات الحمام المغربي والمساج بمحافظة جدة أنهت نشاطها مؤخراً، عقب تعميم قرار إيقاف خدمات المساج والحمام المغربي بالمشاغل واقتصار نشاطها على التزيين والخياطة فقط.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المشاغل تتعرض لخسائر تتراوح بين 30 إلى 50% من دخلها بعد إيقاف خدمات المساج والحمام المغربي.
ولفتت المصادر إلى أن بعض العاملات غير النظاميات اتجهن إلى تقدي الخدمة بشكل خاص في المنازل؛ بعيداً عن أعين الرقابة.
يذكر أن مالكات المشاغل النسائية بالعاصمة الرياض٬ قد تلقت إنذاراً من أمانة المنطقة (الإثنين) الماضي بالإغلاق الفوري وضرورة اقتصار النشاط فقط على التزيين والخياطة وعدم تقديم خدمات المساج والحمام المغربي٬ وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحت لهن لتصحيح الأوضاع.
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