تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً نادرة للأمير مشعل بن عبدالعزيز عقب وفاته أمس (الأربعاء)، التقطت له في فترة شبابه وفي عدة مناسبات رسمية خلال توليه وزارة الدفاع، وأخرى مع الملك سعود ـ رحمهما الله ـ.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس (الأربعاء)٬ عن وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، موضحاً أن الصلاة عليه ستكون في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم الخميس بعد صلاة العشاء.وفق “أخبار 24”.
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