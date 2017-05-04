أشاد الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وزير الداخلية، اليوم (الأربعاء)، بمهمات رجال حرس الحدود التي أكدت قدراتهم المتميزة، وأحبطت العديد من المحاولات.
وأكد ولي العهد، خلال الجلسة الختامية للاجتماع السنوي لقادة حرس الحدود بالمناطق، بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الأمن الذاتي ورفع المستوى الوقائي لرجال حرس الحدود أثناء تأدية عملهم الميداني.
وقال مخاطباً رجال الأمن: “إن ما يميزكم هو روحكم وعزمكم اللذان يأتيان دائماً قبل الآليات والمعدات، والحمد لله المملكة لديها رجال يضحون في سبيل حماية دينهم ومليكهم ووطنهم، وما تقدمونه من جهود وتضحيات ليس هناك ما يقابله من جزاء دنيوي”.
وتفقد ولي العهد خلال وجوده في الأكاديمية، مشبهات التدريب لسفن وزوارق الدوريات، واستمع لشرح موجز من مدير برنامج التطوير البحري الذي بين أن المشبهات ستتيح للمتدربين فرصة التعرف على الصورة الحقيقية للمهام المناطة بهم قبل ممارسة العمل على تلك السفن.وفق “أخبار 24”.
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