تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالات هاتفية مساء أمس (الأربعاء) من عدد من قادة الدول العربية عبروا فيها عن عزائهم ومواساتهم في وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اتصل هاتفياً بالملك سلمان بن عبدالعزيز، ليعبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير مشعل.
كما تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً من كل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير والملك محمد السادس ملك المغرب، أعربا خلال الاتصال عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج