ذكرت مصادر مطلعة أن نقاشاً حاداً نشب بين ضابط أمن برتبة عميد وأحد أفراد الدفاع المدني برتبة عريف صباح أمس الأربعاء بمحافظة الطائف، انتهى إلى اعتداء الضابط بالضرب على عريف الدفاع المدني بشكل مبرح، ما استدعى نقل الأخير إلى مستشفى الملك فيصل.
وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة “سبق”، إلى أن العريف خضع لإسعافات أولية، تقرر على إثرها إصدار تقرير طبي بمنحه إجازة لمدة 5 أيام جراء الإصابات التي تعرض لها، مبينة أن الجهات الأمنية ممثلة في شرطة السلامة باشرت التحقيق في القضية.
بدوره، علق الناطق الرسمي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان على الواقعة بقوله: “بالنسبة لنا في الدفاع المدني ننتظر التحقيقات النهائية من قبل الشرطة، وعلى ضوء تلك النتائج سيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق النظام”.
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