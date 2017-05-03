وضعت تغريدة مشجع اتحادي هيئة تنظيم الكهرباء في موقف محرج بعدما تفاعلت معها برد في غير محله، ما جعلها مادة للتندر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المشجع قد كتب عبر حسابه اليوم (الأربعاء) تغريدة معبراً فيها عن حزنه لرحيل محترف النادي محمود كهربا عن النادي بعد انتهاء إعارته، قائلاً: “أول صباح بدون كهربا أنا حزين جداً”، ليطالبه آخر بضرورة إبلاغ هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابهم بقوله له: “دق على شركة الكهربة ولا شف ذا حسابهم”.
الطريف في الأمر أن الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء تفاعل مع تغريدة المشجع بتغريدة جاء فيها: “في حال انقطاع التيار الكهربائي، يرجى التواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم 933 ليتم إفادتك حول أسباب انقطاع الكهرباء”، الأمر الذي جعل من رد الهيئة مادة دسمة للتندر والسخرية على مواقع التواصل.
يشار إلى أن اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، غادر أمس المملكة عائداً إلى مصر قبل انتهاء دوري جميل بجولة واحدة، بعدما أكدت الفحوصات الطبية عدم إمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام الفتح، لتنتهي بذلك مدة إعارته إلى نادي الاتحاد، ويعود لناديه الزمالك المصري.وفق “أخبار 24”.
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