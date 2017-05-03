أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عدة قرارات، وجاءت على النحو الآتي:
تغريم نادي الوحدة 10 آلاف ريال، نظراً لتأخر نزول حارس الفريق بنادي أحمد الغامدي إلى أرض الملعب لمدة (01:00) دقيقة، ترتب عليه تأخر بدء الشوط الثاني، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 03/08/1438هـ الموافق 29/04/2017م، بين فريقي الوحدة والهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن بطولة دوري المحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
كما غرمت اللجنة نادي النصر بمبلغ 22500 ريال، نظراً لتأخر الفريق الأول بالنادي في الدخول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من المباراة، الأمر الذي أدى إلى تأخير بدء الشوط الثاني من المباراة لمدة (01:16) دقيقة وستة عشر ثانية، للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 03/08/1438هـ الموافق 29/04/2017م، بين فريقي النصر والشباب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن بطولة دوري المحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
وفيما غرمت نادي الشباب 22500 ريال، بسبب تأخر الفريق الأول في الدخول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من المباراة، الأمر الذي أدى إلى تأخير بدء الشوط الثاني من المباراة لمدة (01:16) دقيقة وستة عشر ثانية، للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 03/08/1438هـ الموافق 29/04/2017م، بين فريقي النصر والشباب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن بطولة دوري جميل للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.وفق “أخبار 24”.
كما طالت الغرامات عبدالله بن خالد بن سلطان عضو نادي الشباب، حيث تم تغريمه 10 آلاف ريال، لتواجده في غرف اللاعبين بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، رغم أن اسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق الشباب في تلك المباراة، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 03/08/1438هـ الموافق 29/04/2017م، بين فريقي النصر والشباب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
فيما غرامت اللجنة لاعب نادي الشباب سند شراحيلي 10 آلاف ريال، لنزوله إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة، رغم أن اسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق الشباب في تلك المباراة، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 03/08/1438هـ الموافق 29/04/2017م، بين فريقي النصر والشباب، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
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