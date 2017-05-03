رفض مجلس جمهور النصر تقليل نسبة التجهيز والاستعداد للقاء الديربي المنتظر يوم غد الخميس من أمام الهلال بالرغم من علم المجلس المسبق عن عدم حضور جماهير النصر، كون المباراة تعتبر تحصيل حاصل وهي جولة التتويج للغريم التقليدي الهلال.
إلا أن المجلس جهز رابطة الجماهير للتواجد بشكل رسمي والتشجيع والهتاف للاعبين، بالإضافة إلى طباعة آلاف البلاستكيات الصفراء التي سيجبر كل من يتواجد في مدرج النصر على ارتدائها، حيث إن من يرفض ذلك سيتم طلب إبعاده من المنظمين وذلك بعد قرار تقسيم المدرجات مناصفة مابين القطبين.
وجاءت خطوة مجلس جماهير النصر بعد أن تواترت أنباء عن نية بعض مشجعي الهلال التسلل إلى مدرجات النصر دون ارتداء القميص الأزرق للسيطرة على كامل الواجهة، في وقت لم يُعلن عن تيفو الهلال وهل سيغطي الواجهة كاملة أم سيكون في المنطقة المخصصة لجماهير الزعيم؟.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج