أنهت إدارة نادي الهلال مساء اليوم الأربعاء، إجراءات التوقيع مع حارس المرمى عبدالعزيز بن محمد الدعيع كلاعب هاوي، لينضم بموجب هذا التوقيع لفريق الهلال الأولمبي لكرة القدم، حيث تمت مراسم توقيع العقد في مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض، ومثل نادي الهلال في توقيع العقد مدير إدارة الكرة بالفريق الأولمبي سعد المنصور، وبحضور المنسق الإداري بالفريق خالد الدوسري.
يشار إلى أن عبدالعزيز الدعيع هو ابن حارس المنتخب السعودي وحارس نادي الهلال السابق محمد الدعيع.وفق “أخبار 24”.
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