نفذت قوات حرس الحدود اليوم (الأربعاء) في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة النسخة السابعة من تمرين “طوفان” لردع الهجمات الإرهابية ضد الجزر البحرية والمواقع الحيوية.
وشاركت في التمرين المتقدم وحدات بحرية وبرية متطورة وبعضها دخلت الخدمة حديثاً، بالإضافة إلى عدد من المروحيات التابعة لطيران الأمن، وذلك خلال فعاليات تخريج أكثر من ستة آلاف من أفراد وضباط قوات حرس الحدود.
وحضر الحفل الذي حظي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن نايف عدد من قادة قوات حرس الحدود في الدول المجاورة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقادة العسكريون في قطاعات وزارة الداخلية.وفق “أخبار 24”.
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