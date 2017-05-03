رصد مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث مشادة كلامية بين المسؤولين عن مزاد الإدارة العامة للمرور بالرياض والحاضرين للمزاد.
ويظهر من المقطع أن سبب المشادة هو رفض القائمين على المزاد بيع سيارة معروضة في المزاد بالمبلغ الذي توقف عليه المزاد، طمعاً في بيعها بمبلغ أعلى.
كما رصد المقطع اعتراض الحاضرين على تعنّت مسؤولي المزاد، حيث إن المتعارف عليه في المزادات هو البيع بالمبلغ الذي تتوقف عنده المزايدة، وطالب بعض الحاضرين بمغادرة المزاد وتقديم شكوى ضد مسؤولي المزاد.
وفق “أخبار 24”.
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