انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الأربعاء) الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة عن عمر يناهز التسعين عاماً.
وُلد الأمير مشعل في العاصمة الرياض 1345 هـ، وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، ووالدته هي شهيدة.
عينه والده الملك عبدالعزيز آل سعود نائبًا لوزير الدفاع، وبقي في ذلك المنصب حتى وفاة أخيه وزير الدفاع الأمير منصور عام 1370 هـ فعينه والده وزيرًا للدفاع خلفًا له.
وبعد وفاة والده عُين نائبًا لوزير وزارة المعارف، الذي كان الملك فهد بن عبدالعزيز حينها، وبقي في هذا المنصب حتى أعيد تعيينه عام 1382 هـ وزيرًا للدفاع والطيران، وبقي فيها لفترة قصيرة.
وبعد ذلك عُين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، وفي أواخر الثمانينات الهجرية تم تعيينه رئيسًا لهيئة السياحة السعودية، وظل فيها حتى عام 1414 هـ، ثم عينه الملك فهد بن عبدالعزيز مستشارا له، وبقي يتولى هذا المنصب حتى عام 1426 هـ.
قرر الأمير مشعل في 1426 ترك العمل السياسي والتفرغ لحياته الشخصية وتجارته، حيث إنه كان يمتلك عدة مشاريع بالمملكة أشهرها مجموعة الشعلة القابضة، إلى أن صدر في 10 ديسمبر 2007 أمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه رئيسًا لهيئة البيعة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج