أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم (الأربعاء)، عن وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث وافته المنية في وقت سابق من اليوم.
وأفاد الديوان الملكي بأن الصلاة على الفقيد ستكون في المسجد الحرام بمكة المكرمة يوم غد (الخميس) بعد صلاة العشاء.
وجاء نص البيان كما يلي:
“انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، وسيصلى عليه – إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.وفق “أخبار 24”.
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