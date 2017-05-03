عقدت لجنة المشاريع بالمجلس البلدي بمحافظة الخرج اجتماعها الدوري يوم الأربعاء ١٤٣٨/٨/٧ ه برئاسة المهندس مبارك الجعيدي وذلك للاطلاع على سير العمل في المشاريع القائمة، ومناقشة المواضيع ذات العلاقة للرقي والنمو بالمحافظة من خلال العمل على رفع جودة المشاريع، وتذليل المعوقات في المشاريع المتعثرة،. وقد حضر الاجتماع مدير إدارة المشاريع ببلدية الخرج المهندس عامر العجمي.
وقد أشاد أعضاء لجنة المشاريع بالجهود المبذولة في تدشين نفق طريق الملك عبدالعزيز والذي يعتبر أهم مداخل المحافظة من جهة العاصمة. كما أكد أعضاء اللجنة على تسريع عجلة تنفيذ المشاريع وخاصة دوار السهباء والذي يجري العمل فيه حالياً.
ومن جانب آخر، أكد رئيس المجلس البلدي بأن المجلس يبذل قصارى جهده من خلال لجانه المتعددة لخدمة أهالي المحافظة.
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الخرج اليوم - سعود الضحوك :
عقدت لجنة المشاريع بالمجلس البلدي بمحافظة الخرج اجتماعها الدوري يوم الأربعاء ١٤٣٨/٨/٧ ه برئاسة المهندس مبارك الجعيدي وذلك للاطلاع على سير العمل في المشاريع القائمة، ومناقشة المواضيع ذات العلاقة للرقي والنمو بالمحافظة من خلال العمل على رفع جودة المشاريع، وتذليل المعوقات في المشاريع المتعثرة،. وقد حضر الاجتماع مدير إدارة المشاريع ببلدية الخرج المهندس عامر العجمي.
عقدت لجنة المشاريع بالمجلس البلدي بمحافظة الخرج اجتماعها الدوري يوم الأربعاء ١٤٣٨/٨/٧ ه برئاسة المهندس مبارك الجعيدي وذلك للاطلاع على سير العمل في المشاريع القائمة، ومناقشة المواضيع ذات العلاقة للرقي والنمو بالمحافظة من خلال العمل على رفع جودة المشاريع، وتذليل المعوقات في المشاريع المتعثرة،. وقد حضر الاجتماع مدير إدارة المشاريع ببلدية الخرج المهندس عامر العجمي.
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