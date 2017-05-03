صنفت اللجنة المتابعة لأعمال مراكز ذوي الإعاقة مركز جذا لذوي الإعاقة تصنيف A وهو أعلى فئة تصنيفة لهذه المراكز المطبق فيها أفضل وأجود المعايير للأداء والتنظيم والتأثيث والسلامة والتوظيف وبهذه المناسبة وجه رئيس مجلس إدارة جمعية جذا لذوي الإعاقة الأستاذ : عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى وأعضاء مجلس الإدارة شكرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة باللجان العاملة في متابعة هذه المراكز كما قدم شكره لكل من ساهم في هذا المشروع الكبير من تجهيز أودعم كما تمنى أن يكون مركز جذا علامة بارزة في سماء محافظتي الخرج والدلم وثمن رئيس مجلس الإدارة جهود وتوجيهات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز خلال تدشينه للمركز في الفترة الماضية وكذلك للأستاذ : شبيلي بن مجدوع القرني الذي ذلل الكثير من الصعاب في سبيل نجاح مركز جذا لذوي الإعاقة كما قدم شكره لمركز التنمية في محافظة الدلم ولجميع الدوائر الحكومية على جهودهم ووقفتهم مع مركز جذا والأطفال في المركز .
سائلاً الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها كل محتاج من ذوي الإعاقة .
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