أظهر مقطع فيديو، عملية نقل طالبتين في المرحلة الابتدائية من المدرسة في صندوق سيارة هايلوكس، بينما كانت السيارة تسير بسرعة كبيرة.
وظهرت الطالبتان في المقطع بزي المدرسة، وبدا أنهما كانتا مشغولتين بحل الواجب المدرسي، دون أن تنشغلا بالطريق، في حين كان يصورهما شخص داخل كابينة السيارة.
من جانبهم، طالب معلقون على الفيديو بمعاقبة قائد السيارة الذي يُعتقد أنه ولي أمر الطالبتين، على مخاطرته بحياتهما بهذا الشكل، فيما قال آخرون إن المقطع اتسم بالطرافة حيث ظهرت فيه الطالبتان منهمكتين في حل الواجب المدرسي بكل أريحية وكأنهما في المنزل وليس في صندوق سيارة.
وفق “أخبار 24”.
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