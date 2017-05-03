تنظر الهيئة العمالية الابتدائية التابعة لفرع وزارة العمل في منطقة الباحة في شكوى تقدم بها 115 طبيباً وفنياً وإدارياً ضد المستشفى الخاص الذي يعملون به في محافظة بلجرشي؛ وذلك لعدم صرفه رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة والبالغة 11 مليون ريال.
وقال مساعد مدير فرع الوزارة بالباحة إبراهيم زلفان وفقا لـ”عكاظ”، إن الفرع طبق عقوبات نظامية بحق ملاك المستشفى لمماطلتهم في منح العاملين حق نقل الكفالة أو السفر إلى بلدانهم، مؤكداً بحسب “عكاظ” أنه صدرت قرارات لصالح بعض الموظفين المتضررين، وستصدر قرارات أخرى خلال أيام لإنصاف باقي الموظفين.
وكان فرع الوزارة قد منح ملاك المستشفى مهلة في يناير الماضي؛ لتسليم الموظفين رواتبهم المتأخرة، إلا أنهم لم يوفوا بالتزامهم، ما دفع مديرية الشؤون الصحية بالباحة لإغلاق المستشفى آنذاك، ونقل الأطباء والممرضين والعاملين الآخرين بالمستشفى إلى المواقع التي يرغبون بالعمل فيها.
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